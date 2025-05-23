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PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2025 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert Europas Kampf gegen Plastikmüll mit 20 Mio. Euro an PulPac
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2025
20240423
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
PULPAC AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 61 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme in dry moulded fibre (DMF) technology over a 5-year period (2025-2029).

The aim is to support the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in developing its next generation of food service and retail products based on dry molded fibre (DMF) technology. PulPac seeks to improve efficiencies and support the market shift from plastics to fibre. The RDI activities will include, among others, development of expanded and enhanced standardised product portfolios, barrier and material development, blow and compression moulding, blister pack platform acceleration, as well as an innovation centre.

Additionality and Impact

The project is in line with the InvestEU objective of research, development and innovation through corporate projects. It supports an innovative start-up that has developed a dry molded fibre technology by reducing financial constraints e.g.: information asymmetries related to the company's limited track record and high screening costs for small investments. EIB support sends a positive signal to private investors, thereby incentivizing further investments in the renewable packaging sector.

The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable and biodegradable materials (i.e. cellulose fibres). 

EIB is providing a substantial amount of the financing to the project, which is expected to crowd in other financiers and thus help the Promoter to diversify its funding sources. The project would not have been carried out by the EIB without the InvestEU support.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
23 Mai 2025
13 Juni 2025
Weitere Unterlagen
03/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB fördert Europas Kampf gegen Plastikmüll mit 20 Mio. Euro an PulPac

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234268012
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240423
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
03/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
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Übersicht
PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
Datenblätter
PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
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Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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