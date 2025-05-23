PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)

Übersicht
The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme in dry moulded fibre (DMF) technology over a 5-year period (2025-2029).
The aim is to support the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in developing its next generation of food service and retail products based on dry molded fibre (DMF) technology. PulPac seeks to improve efficiencies and support the market shift from plastics to fibre. The RDI activities will include, among others, development of expanded and enhanced standardised product portfolios, barrier and material development, blow and compression moulding, blister pack platform acceleration, as well as an innovation centre.
The project is in line with the InvestEU objective of research, development and innovation through corporate projects. It supports an innovative start-up that has developed a dry molded fibre technology by reducing financial constraints e.g.: information asymmetries related to the company's limited track record and high screening costs for small investments. EIB support sends a positive signal to private investors, thereby incentivizing further investments in the renewable packaging sector.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable and biodegradable materials (i.e. cellulose fibres).
EIB is providing a substantial amount of the financing to the project, which is expected to crowd in other financiers and thus help the Promoter to diversify its funding sources. The project would not have been carried out by the EIB without the InvestEU support.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.