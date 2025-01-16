SANTANDER FL FOR CLIMATE

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unterzeichnung(en)

Betrag
215.164.816,25 €
Sektor(en)
Energie : 215.164.816,25 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2025 : 215.164.816,25 €
Link zum projekt
Datenblätter
Andere Links
Übersicht
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2025
20240372
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 670 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a framework loan to support Santander in the financing of renewable energy projects in Italy, Spain and the European Union.

The project supports national and European targets related to renewable energy generation, primarily involving solar photovoltaic and wind power, and it will contribute to EU energy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This project is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to be selected in order to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

Sub-projects need to comply with the EU acquis and the EIB will require to the final recipients under the new portfolio to take all the requisite measures to ensure that procurement procedures carried out will comply with the relevant EU procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Januar 2025
13 November 2025
Link zum projekt
Übersicht
Andere Links
Datenblätter
