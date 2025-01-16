SANTANDER FL FOR CLIMATE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The operation consists of a framework loan to support Santander in the financing of renewable energy projects in Italy, Spain and the European Union.
The project supports national and European targets related to renewable energy generation, primarily involving solar photovoltaic and wind power, and it will contribute to EU energy objectives.
This project is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to be selected in order to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.
Sub-projects need to comply with the EU acquis and the EIB will require to the final recipients under the new portfolio to take all the requisite measures to ensure that procurement procedures carried out will comply with the relevant EU procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
