ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
A fund focusing on nature-based solutions through forestry projects and sales of carbon credits.
The Fund will invest in nature based solutions projects including reforestation, afforestation and wetlands and mangrove restoration projects. Primarily emerging markets in non-OECD countries will be targeted, with the objective to promote climate resilience, protect nature ecosystems, which are anticipated to deliver biodiversity and social co-benefits. The Fund will contribute to climate adaptation targets by creating nature-based carbon credits with environmental integrity.
The Fund will be required to develop an environmental and social policy and establish and maintain the appropriate environmental and social risk management system to identify, assess, manage, monitor and report environmental and social risks and impacts so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank. The Fund will be required to identify and assess the environmental and social risks, impacts and opportunities as part of the standard due diligence process for each underlying investment, thereby ensuring that the investments are in compliance with applicable national and EU environmental and social legislation as well as the relevant EIB's Environmental and Social Standards. Details of the Fund's environmental and social due diligence procedures as well as the capacity of the Fund Manager to implement the environmental and social risk management system will be reviewed during appraisal.
The Bank will require the Fund Manager to take all requisite measures to ensure that contracts for implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in line with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.