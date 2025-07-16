Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2025 : 5.000.000 €
11/11/2025 : 5.000.000 €
11/11/2025 : 10.000.000 €
11/11/2025 : 30.000.000 €
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2025
20240330
Projekttitel
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A fund focusing on nature-based solutions through forestry projects and sales of carbon credits.

The Fund will invest in nature based solutions projects including reforestation, afforestation and wetlands and mangrove restoration projects. Primarily emerging markets in non-OECD countries will be targeted, with the objective to promote climate resilience, protect nature ecosystems, which are anticipated to deliver biodiversity and social co-benefits. The Fund will contribute to climate adaptation targets by creating nature-based carbon credits with environmental integrity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will be required to develop an environmental and social policy and establish and maintain the appropriate environmental and social risk management system to identify, assess, manage, monitor and report environmental and social risks and impacts so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank. The Fund will be required to identify and assess the environmental and social risks, impacts and opportunities as part of the standard due diligence process for each underlying investment, thereby ensuring that the investments are in compliance with applicable national and EU environmental and social legislation as well as the relevant EIB's Environmental and Social Standards. Details of the Fund's environmental and social due diligence procedures as well as the capacity of the Fund Manager to implement the environmental and social risk management system will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Fund Manager to take all requisite measures to ensure that contracts for implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in line with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Juli 2025
11 November 2025
Weitere Unterlagen
18/07/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246599163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240330
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Mittelamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
