Betrag
70.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2025 : 70.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
5 September 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2025
20240315
Projekttitel
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a co-investment facility of up to EUR 70m alongside Eiffel Energy Transition III, an infrastructure debt programme managed by Eiffel Investment Group. The EIB facility will be used to co-finance small European-based renewable energy projects proposed by Eiffel Energy Transition III programme.

The aim is to develop renewable energy plants and energy efficiency schemes. These will contribute to progressing on the national and EU energy and climate goals, notably in relation to the decarbonisation of electricity production in the EU, the decrease of reliance on fossil fuels and the security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Details of the infrastructure fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with national legislation, the principles and standards of relevant EU legislation and EIB's Environmental and Social Standards, as well as the capacity of the promoter to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the sub-fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Mai 2025
31 Juli 2025
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241276461
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240315
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
