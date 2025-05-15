EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists in a co-investment facility of up to EUR 70m alongside Eiffel Energy Transition III, an infrastructure debt programme managed by Eiffel Investment Group. The EIB facility will be used to co-finance small European-based renewable energy projects proposed by Eiffel Energy Transition III programme.
The aim is to develop renewable energy plants and energy efficiency schemes. These will contribute to progressing on the national and EU energy and climate goals, notably in relation to the decarbonisation of electricity production in the EU, the decrease of reliance on fossil fuels and the security of energy supply.
Details of the infrastructure fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with national legislation, the principles and standards of relevant EU legislation and EIB's Environmental and Social Standards, as well as the capacity of the promoter to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.
The Bank will require the promoter to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the sub-fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.