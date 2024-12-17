Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/08/2025 : 20.000.000 €
20/08/2025 : 20.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES
Andere Links
Übersicht
QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/08/2025
20240230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES
STICHTING QREDITS MICROFINANCIERING NEDERLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will support the intermediary, the microfinance platform Qredits, to on-lend to micro, small and medium sized enterprises (MSMEs), including start-ups and the self-employed, a target group that faces a suboptimal situation, due to the fact that lenders usually favour larger and well-established borrowers.

The aim is to provide the much needed financial support at favourable rates and conditions for the smaller project promoters in the Netherlands.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
17 Dezember 2024
20 August 2025
Link zum projekt
Übersicht
QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES
Andere Links
Datenblätter
QREDITS LOAN FOR MICRO & SMES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen