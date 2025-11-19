Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
TECH-EU ADVANCED SEMICONDUCTOR R&D MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 135.000.000 €
Italien : 365.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2025 : 135.000.000 €
10/12/2025 : 365.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2025
20240068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECH-EU ADVANCED SEMICONDUCTOR R&D MANUFACTURING
STMICROELECTRONICS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 2644 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project relates to the promoter's semiconductor research, development, innovation and manufacturing activities for the development of the next generation of energy efficiency, resources saving and environment protection semiconductor technologies, devices and solutions.

The project concerns investments in research and development activities on innovative technologies and components (e.g. chips, integrated circuits, and sensors) as well as investments in innovative production lines of advanced semiconductor devices. The activities will be carried out in Italy and France over the period 2025-2027.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group environmental and social policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be checked during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 November 2025
10 Dezember 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECH-EU ADVANCED SEMICONDUCTOR R&D MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251700005
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240068
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
