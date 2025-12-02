Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2025 : 250.000.000 €
SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2025
20231000
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Pan-EU linked risk sharing supply chain finance operation for the ultimate benefit of small and medium-sized enterprises, mid-caps and EU strategic sectors.

The objective is to improve access to finance to final beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
2 Dezember 2025
19 Dezember 2025
SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Weitere Veröffentlichungen