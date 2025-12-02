SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Veröffentlichungsdatum: 23 Dezember 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutBANCO SANTANDER SA
Ort
Beschreibung
Pan-EU linked risk sharing supply chain finance operation for the ultimate benefit of small and medium-sized enterprises, mid-caps and EU strategic sectors.
Ziele
The objective is to improve access to finance to final beneficiaries.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1200 million
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Auftragsvergabe
Projektstatus
Unterzeichnet - 19/12/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).