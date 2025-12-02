Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Referenz: 20231000
Veröffentlichungsdatum: 23 Dezember 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

BANCO SANTANDER SA

Ort

Beschreibung

Pan-EU linked risk sharing supply chain finance operation for the ultimate benefit of small and medium-sized enterprises, mid-caps and EU strategic sectors.

Ziele

The objective is to improve access to finance to final beneficiaries.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 500 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 1200 million

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Auftragsvergabe

Projektstatus

Unterzeichnet - 19/12/2025

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
2 Dezember 2025
19 Dezember 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

