Für die EIB-Gruppe sind Gendergerechtigkeit und Geschäftserfolg untrennbar. Am Weltfrauentag bekräftigen wir unser Engagement für Projekte und Initiativen, die die wirtschaftliche Teilhabe und berufliche Entwicklung von Frauen fördern.

ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/02/2026 : 300.000.000 €
Datenblätter
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Veröffentlichungsdatum
13 August 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/02/2026
20230922
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 721 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a framework loan to finance ADM's resilience investment programme 2024-2033. The programme is expected to upgrade 1,200 km of expressways, approximately two thirds of the total Moroccan network.

The aim is to enhance the resilience of Morocco's primary expressway network to climate change and other hazards. By bolstering the reliability of access to markets and public services, and facilitating the trade of goods, the project is expected to stimulate private sector development, encourage trade, advance regional integration, and mitigate regional disparities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves multiple components expected to be performed within existing rights of way; therefore, potential negative environmental and social impacts are likely to be minor and temporary during construction works. This will be further verified during the project appraisal. The project will contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate adaptation, but also pollution prevention and control. Social and employment aspects will be verified during appraisal.

The promoter has to ensure that the project will be implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
11 Februar 2026
12 Februar 2026
04/02/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADM RESILIENCE AUTOROUTIERE FL
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
196444137
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230922
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
