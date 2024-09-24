Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/10/2025 : 150.000.000 €
31/10/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/10/2025
20230802
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Mexican state-owned bank BANCOMEXT.

The aim is to finance the intermediary's portfolio of climate, environmental and social investments led by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps , supporting the Global Gateway Investment Agenda priorities in Mexico.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 September 2024
21 Oktober 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227800467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230802
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Mexiko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
