BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Referenz: 20230802
Veröffentlichungsdatum: 30 Oktober 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC

Ort

Beschreibung

The operation consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Mexican state-owned bank BANCOMEXT.

Ziele

The aim is to finance the intermediary's portfolio of climate, environmental and social investments led by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps , supporting the Global Gateway Investment Agenda priorities in Mexico.

Sektor(en)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 150 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

not applicable

Umweltaspekte

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Projektstatus

Unterzeichnet - 21/10/2025

24 September 2024
21 Oktober 2025

Tags

Mexiko Durchleitungsdarlehen