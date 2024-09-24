BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Veröffentlichungsdatum: 30 Oktober 2025
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutBANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC
Ort
Beschreibung
The operation consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Mexican state-owned bank BANCOMEXT.
Ziele
The aim is to finance the intermediary's portfolio of climate, environmental and social investments led by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps , supporting the Global Gateway Investment Agenda priorities in Mexico.
Sektor(en)
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
not applicable
Umweltaspekte
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.
Auftragsvergabe
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.
Projektstatus
Unterzeichnet - 21/10/2025
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).