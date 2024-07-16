Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2025 : 50.000.000 €
30/07/2024 : 50.000.000 €
11/12/2025 : 200.000.000 €
30/07/2024 : 200.000.000 €
Datenblätter
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
Übersicht
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2024
20230577
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation with Crédit Agricole Leasing & Factory (CALEF) will support small to medium sized (SMEs) enterprises and midcaps in France. 30% of the loan will be dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.

Additionality and Impact

The Project aims to improve access to finance and financing conditions for French SMEs and Mid-Caps. Notably, at least 30% of investments will be eligible for Climate Action & Environmental Sustainability (CA&ES) objectives, including energy-efficient equipment, technologies and sustainable mobility. By addressing market failures, it will contribute to job creation, increased competitiveness and productivity of SMEs and Midcaps, while reducing carbon emissions and air pollution, accelerating the green transition of the French economy.

Building on the Financial Intermediary (FI)'s track record and long-standing relationship with the EIB, the funds are expected to be allocated efficiently and timely, including in cohesion (transition) regions. The EIB's contribution, through financial value-added, long-term tenor, and flexibility in drawdowns and repayment profiles, will facilitate access to finance and improve financing conditions for final beneficiaries through reduced interest rates. This is crucial for CA&ES projects requiring additional investments to scale up renewable energy production and reduce greenhouse gas emissions, aligning with the energy transition path.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
16 Juli 2024
30 Juli 2024
Übersicht
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION
Datenblätter
CALEF LOAN FOR SMES & MID-CAPS CLIMATE ACTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

