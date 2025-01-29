Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2025 : 100.000.000 €
Veröffentlichungsdatum
3 März 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2025
20230270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL
LA BANQUE POSTALE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework loan to LBP will support small- to mid-sized energy efficiency projects (including photovoltaic integrated and charging stations) undertaken by public sector and non-profit entities in France.

The operation is 100% dedicated to climate and environmental sustainability related projects, with a focus on energy efficiency (EE) and clean mobility investments undertaken by public and non-profit entities in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
29 Januar 2025
31 Juli 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LBP EFFICACITE ENERGETIQUE FL
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
210713924
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230270
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
