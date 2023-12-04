BPIFRANCE LOAN FOR INNOVATIVE SMES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists in a loan to French NPB Bpifrance to support projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) investing into innovative technology.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.
This operation is dedicated to supporting Bpifrance, the French National Promotional Bank for private sector development, in providing access to finance to French SMEs with a specific focus on innovative SMEs and SMEs investing in innovative technology. Bpifrance plays an important role in the French economic policy and is mandated to create an advantageous environment for SMEs and Very small enterprises (VSEs) mainly by providing financing as loans and equity participations. It assists businesses of all sizes, primarily micro-businesses, SMEs, and mid-caps, but also large caps that are considered strategic in terms of the national or regional economies, or for employment.At least 30% of the loan will be deployed in French transition regions.This EUR 500 m loan with a maturity of up to 11 years/3 years grace equivalent to 7years bullet will support Bpifrance in fulfilling its key business activity of investments loans and its mandate to support SMEs and VSEs with a specific focus on Innovation.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.