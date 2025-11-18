MODERNISATION DU CHU DE BORDEAUX PHASE I

Unterzeichnung(en)
Le projet soutient un important programme pluriannuel de modernisation et de réorganisation du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU-B). Les investissements soutiennent 18 interventions incluses dans le Schéma Directeur Immobilier (SDI), comprenant la rénovation et la réhabilitation, l'extension et la nouvelle construction, à mettre en oeuvre sur les trois campus du CHU de Bordeaux: Groupe Hospitalier Pellegrin (GHP), Groupe Hospitalier Saint-André (GHSA), et les deux sites du Groupe Hospitalier SUD (GHS). Outre les travaux de construction, le projet comprend des investissements dans l'équipement médical, l'équipement non médical (mobilier et appareils) et les technologies de l'information.
L'objectif du projet est de consolider et d'optimiser les capacités de prestation de services de l'ensemble de l'établissement, tout en permettant d'améliorer les soins aux patients et l'attractivité pour le personnel médical.
Le projet est conforme à l'objectif d'InvestEU en matière d'investissements sociaux et de compétences (SISW or « Social Investment & Skills Window »), en particulier les infrastructures de santé (80 %) et les infrastructures d'éducation et de formation (20 %). Les investissements du projet permettront de moderniser les infrastructures de soins hospitaliers et de formation hospitalière en fournissant des espaces physiques, des technologies et des infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre de changements cliniques et organisationnels pour moderniser les soins et répondre aux demandes d'une population croissante et vieillissante.
Le projet soutient l'objectif de la BEI en matière de politique de santé, à savoir «Innovation, transformation numérique et capital humain» (sous-objectifs «Santé et éducation» et «Formation»), et vise à fournir des services de santé accessibles et de qualité. Le projet contribue à l'objectif prioritaire de la Commission européenne «Améliorer la santé et les soins, la croissance économique et des systèmes de santé durables». Elle est également pleinement alignée sur les priorités fixées par les autorités nationales et régionales françaises (Région Nouvelle-Aquitaine). En tant qu'hôpital universitaire, le CHU de Bordeaux joue un rôle important dans la formation des professionnels de la santé et, à ce titre, contribue aux objectifs de l'enseignement supérieur du programme européen TechEU. Étant donné que le CHU de Bordeaux est situé dans une région de cohésion prioritaire de la BEI (région en transition), le projet soutiendra la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE.
Le projet aborde la situation sous-optimale des investissements dans les infrastructures de soins de santé européennes en raison des défaillances du marché résultant de la nature des actifs hospitaliers publics et des établissements de soins de santé en général, malgré les externalités importantes qu'ils génèrent dans le domaine de la santé. En effet, les investissements stratégiques dans le secteur de la santé génèrent des bénéfices à long terme non seulement en termes de santé de la population, en contrôlant la morbidité et la mortalité, mais aussi en termes d'impacts indirects positifs sur la productivité économique des services hospitaliers. Le soutien de la Banque au projet permet donc de remédier aux insuffisances de financement du marché.
En outre, le financement à long terme accordé par la Banque permettra au CHU de Bordeaux de diversifier ses sources de financement. L'offre de la Banque (en matière de taux fixe sur une longue période, de remboursement différé et de versement flexible) permettra de réduire le coût annuel du service de la dette.
Les hôpitaux et les établissements de soins ne sont pas explicitement mentionnés dans la directive 2011/92/UE relative à l'EIE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, bien que le projet soit couvert par l'annexe II de la directive relative au développement urbain. Le promoteur apportera la preuve que l'autorité compétente a exclu la nécessité d'une étude environnementale ou fournira les résultats d'études environnementales qui pourraient être nécessaires. Le promoteur élabore actuellement une stratégie cohérente pour réduire les émissions carbone et il est prévu que ce projet contribue aux objectifs de l'action pour le climat et de la durabilité environnementale, en particulier à l'atténuation du changement climatique.
Le promoteur est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés. La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet soient attribués conformément à la législation de l'UE applicable (directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2014/23/UE, selon les besoins, ainsi qu'aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, le cas échéant.
