MODERNISATION DU CHU DE BORDEAUX PHASE I

Referenz: 20230110

Veröffentlichungsdatum: 15 Dezember 2025

Projektträger – zwischengeschaltetes Finanzinstitut

Ort

Beschreibung

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

Le projet soutient un important programme pluriannuel de modernisation et de réorganisation du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (CHU-B). Les investissements soutiennent 18 interventions incluses dans le Schéma Directeur Immobilier (SDI), comprenant la rénovation et la réhabilitation, l'extension et la nouvelle construction, à mettre en oeuvre sur les trois campus du CHU de Bordeaux: Groupe Hospitalier Pellegrin (GHP), Groupe Hospitalier Saint-André (GHSA), et les deux sites du Groupe Hospitalier SUD (GHS). Outre les travaux de construction, le projet comprend des investissements dans l'équipement médical, l'équipement non médical (mobilier et appareils) et les technologies de l'information.

Ziele

L'objectif du projet est de consolider et d'optimiser les capacités de prestation de services de l'ensemble de l'établissement, tout en permettant d'améliorer les soins aux patients et l'attractivité pour le personnel médical.

Sektor(en)

Bildung - Erziehung und Unterricht

Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)

EUR 269 million

Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)

EUR 539 million

Umweltaspekte

Les hôpitaux et les établissements de soins ne sont pas explicitement mentionnés dans la directive 2011/92/UE relative à l'EIE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, bien que le projet soit couvert par l'annexe II de la directive relative au développement urbain. Le promoteur apportera la preuve que l'autorité compétente a exclu la nécessité d'une étude environnementale ou fournira les résultats d'études environnementales qui pourraient être nécessaires. Le promoteur élabore actuellement une stratégie cohérente pour réduire les émissions carbone et il est prévu que ce projet contribue aux objectifs de l'action pour le climat et de la durabilité environnementale, en particulier à l'atténuation du changement climatique.

Auftragsvergabe

Le promoteur est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés. La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre du projet soient attribués conformément à la législation de l'UE applicable (directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2014/23/UE, selon les besoins, ainsi qu'aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne la publication des avis de marché au Journal officiel de l'UE, le cas échéant.

Projektstatus

Unterzeichnet - 24/11/2025