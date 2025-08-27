Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nigeria : 140.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2025 : 140.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Andere Links
Übersicht
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Related public register
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2025
20230070
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
DEVELOPMENT BANK OF NIGERIA PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to the Federal Government of Nigeria to support investments in the green, agri and digital sectors through the Development Bank of Nigeria (DBN).

The aim is to improve access to medium and long-term finance for Nigerian small and medium sized enterprises (SMEs) carrying out projects in the sectors above through local banks and microfinance institutions. A special focus on underserved groups such as female entrepreneurs and youth.

Additionality and Impact

The project is aligned with the National Development Plan of Nigeria spanning 2021-2025 aiming at encouraging an economic diversification, alleviating poverty and boosting economic and social development.


It will contribute to Nigeria's competitiveness across the continent by supporting domestic MSMEs and Midcaps, operating in Nigeria, as the country seeks to participate in the African Continental Free Trade Agreement.


The project addresses market failures by providing finance to Nigeria's underserved MSMEs and Midcaps via eligible financial intermediaries (commercial banks, microfinance institutions or mortgage banks).


The EIB and the DBN are already privileged partners with a strong relationship after the EIB provided an equity investment to DBN, in 2018 to complete its initial capitalisation plan.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require from DBN to take all the requisite measures to ensure that the sub-projects carried out by the final beneficiaries receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The EIB will require DBN to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 August 2025
11 Dezember 2025
Weitere Unterlagen
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Link zum projekt
Übersicht
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Andere Links
Datenblätter
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
245686229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230070
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/09/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Andere Links
Übersicht
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE
Datenblätter
NIGERIA GREEN & DIGITAL MSME & MIDCAPS FINANCE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen