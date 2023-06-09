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BANKINTER LOAN FOR SMES&MIDCAPS CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 50.000.000 €
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2023 : 50.000.000 €
15/06/2023 : 200.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Bankinter mobilisieren 500 Millionen Euro für KMU und Midcap-Unternehmen und für grüne Projekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2023
20230052
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANKINTER LOAN FOR SMES&MIDCAPS CLIMATE ACTION
BANKINTER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a dedicated loan to support projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps mainly located in Spain and Portugal.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and Midcaps in Spain and Portugal with a partial dedication to Climate Action projects. The operation will also help ease the economic and social impact of the war in Ukraine, by offering support to Spanish SMEs and Midcaps under strain from the war and its economic effects.

Additionality and Impact

The project aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for SMEs and Midcaps, a backbone in terms of growth and employment for the Spanish and Portuguese economy. In particular, it will help addressing the working capital, liquidity needs and investment constraints of SMEs and Midcaps mainly located in Spain and Portugal.


20% of the operation will target investments in Climate Action initiatives to be carried out mainly in Spain. More specifically, this includes EE efficiency investments in industry and buildings, including green mortgages and renovation of multi-apartments buildings. The Spanish NECP sets out ambitious targets for building renovations and industrial energy efficiency until 2030.


EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of longer term financing at a lower financing costs. Overall, the projects are expected to yield good quality and results, thanks to avoided carbon emissions and employment creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
9 Juni 2023
15 Juni 2023
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Bankinter mobilisieren 500 Millionen Euro für KMU und Midcap-Unternehmen und für grüne Projekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen