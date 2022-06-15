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BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
609.494.143,4 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 609.494.143,4 €
Energie : 609.494.143,4 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2023 : 15.421.094,4 €
14/09/2023 : 260.073.049 €
19/09/2023 : 334.000.000 €
Andere Links
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14/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
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19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ - Infrastruktury Przyłączeniowej (Polska wersja)
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19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report - Connection Infrastructure
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19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ (Polska wersja)
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19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: InvestEU – EIB unterstützt einen der weltweit größten Windparks mit 610 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/09/2023
20210696
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
BALTIC POWER SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 2821 million (EUR 593 million)
PLN 19917 million (EUR 4189 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development, construction and operation of a very large-scale (up to 1.2 GW) offshore windfarm in the Polish Economic Exclusive Zone in the Baltic Sea, located 23 km to the north of the Polish coastline. The Promoter is a joint venture of PKN ORLEN (Poland) and Northland Power (Canada).

The project should foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. The Bank's financing would thus fill a market gap in the development of new renewable capacity: that would include a financing gap for projects that try to develop new capacity with more market-exposed structures and instruments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms adhere to the national legislation having transposed Annex II of Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, thereby leaving it to the competent authority to determine if an environmental impact assessment (EIA) is mandated. Given the project size, the competent authority required an EIA to be conducted. Compliance of the authorisation process with relevant EU Directives will be verified during appraisal.

It is provisionally understood that the Promoter, which is a Special Purpose Vehicle (SPV), is neither a contracting authority nor a public undertaking in the sense of the EU procurement policies. It also does not see to operate on the basis of special or exclusive rights granted by a competent authority in relation to this project. Consequently, no public procurement would be required. This needs to be confirmed during appraisal.

Weitere Unterlagen
14/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ - Infrastruktury Przyłączeniowej (Polska wersja)
19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report - Connection Infrastructure
19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ (Polska wersja)
19/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: InvestEU – EIB unterstützt einen der weltweit größten Windparks mit 610 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158215568
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210696
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ - Infrastruktury Przyłączeniowej (Polska wersja)
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157590433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210696
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report - Connection Infrastructure
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169895976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210696
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ (Polska wersja)
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157593948
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210696
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2023
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157596148
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20210696
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
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Übersicht
BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
Datenblätter
BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: InvestEU – EIB unterstützt einen der weltweit größten Windparks mit 610 Mio. Euro

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen