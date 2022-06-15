BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM

Übersicht
Development, construction and operation of a very large-scale (up to 1.2 GW) offshore windfarm in the Polish Economic Exclusive Zone in the Baltic Sea, located 23 km to the north of the Polish coastline. The Promoter is a joint venture of PKN ORLEN (Poland) and Northland Power (Canada).
The project should foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. The Bank's financing would thus fill a market gap in the development of new renewable capacity: that would include a financing gap for projects that try to develop new capacity with more market-exposed structures and instruments.
Wind farms adhere to the national legislation having transposed Annex II of Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, thereby leaving it to the competent authority to determine if an environmental impact assessment (EIA) is mandated. Given the project size, the competent authority required an EIA to be conducted. Compliance of the authorisation process with relevant EU Directives will be verified during appraisal.
It is provisionally understood that the Promoter, which is a Special Purpose Vehicle (SPV), is neither a contracting authority nor a public undertaking in the sense of the EU procurement policies. It also does not see to operate on the basis of special or exclusive rights granted by a competent authority in relation to this project. Consequently, no public procurement would be required. This needs to be confirmed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.