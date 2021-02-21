Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2022 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2022
20210221
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
SABADELL VENTURE CAPITAL SLU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 37 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-investment facility between Sabadell Venture Capital and the EIB to support small and medium-sized enterprises (SMEs) impacted by the COVID-19 crisis in Iberia (Spain and Portugal) through venture debt instruments.

Co-investment facility allowing the EIB to deploy venture debt in cooperation with Sabadell Venture Capital. The facility would focus on SMEs (start-ups and growth companies) impacted by the COVID-19 crisis in Iberia (Spain and Portugal).

Additionality and Impact

The pandemic has exacerbated the known difficulties that SMEs and especially innovative SMEs experienced in accessing cost-effective, long-term finance. These difficulties arise from the small scale of activities, uncertainties in the market and inherent riskiness of innovation activities leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB co-investment with SVC would help SMEs to alleviate the immediate negative effects of the pandemic by offering finance to strengthen their competitiveness and build-up their future resilience through the support to small-scale investments in several innovative high technology sectors. The targeted innovative SMEs will develop and deploy technologies that will be adopted eventually more widely in the EU and thereby they will contribute to strengthen Europe's economic resilience and competitiveness, support digital transformation and help withstand major adverse events such as the pandemic. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
10/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143090180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210221
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
Andere Links
Übersicht
SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)
Datenblätter
SABADELL CO-INVESTMENT FACILITY (EGF VDC)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen