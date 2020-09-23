HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI

The project concerns R&D activities that lead to new products and components helping to reduce vehicle emissions and improve safety and autonomy of transport. Furthermore, it is enabling the automotive industry transform towards a more sustainable mix of technologies, able to achieve future emission targets in the transport sector. It is expected to lead to significant positive knowledge and environmental spillovers in these fields.





The Bank's contribution to the project is underpinned by a combination of advantageous terms, a meaningful loan amount, flexible drawdown terms as well as catalysing effect on crowding-in other financiers, thereby facilitating the project's financing and full implementation.