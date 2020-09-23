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HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2021 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2021
20200923
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
RHEINMETALL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 236 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research, development and innovation (RDI) leading to new automotive technologies for a more sustainable and intelligent mobility on the road, e.g. through vehicle electrification and weight reduction, advanced safety assistance and autonomous driving systems.

The EIB financing will support a targeted portfolio of the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities that are directly or indirectly supporting the decarbonisation of road transport as well as contributing to better safety and digitalisation of the transport sector.

Additionality and Impact

The project concerns R&D activities that lead to new products and components helping to reduce vehicle emissions and improve safety and autonomy of transport. Furthermore, it is enabling the automotive industry transform towards a more sustainable mix of technologies, able to achieve future emission targets in the transport sector. It is expected to lead to significant positive knowledge and environmental spillovers in these fields.


The Bank's contribution to the project is underpinned by a combination of advantageous terms, a meaningful loan amount, flexible drawdown terms as well as catalysing effect on crowding-in other financiers, thereby facilitating the project's financing and full implementation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the EIA Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140819947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200923
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238982104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200923
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Andere Links
Übersicht
HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI
Datenblätter
HIGH-TECHNOLOGY AUTOMOTIVE RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen