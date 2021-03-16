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RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
25.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Ruanda : 25.500.000 €
Gesundheit : 25.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2023 : 3.500.000 €
29/09/2021 : 22.000.000 €
(*) Einschließlich 3.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2021
20200788
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE
RWANDA BIOMEDICAL CENTRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 26 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the reconstruction of the Rwanda Biomedical Centre (the Medical Technology Unit, the National Centre for Blood Transfusion, the National Reference Laboratory and the Research, Innovation & Data Science Division), and potentially other health interventions from the Rwanda COVID-19 National Response Plan.

The operation's objective is to help the Government of Rwanda meet needs in the health sector directly related to the COVID-19 pandemic in line with the Government's "COVID-19 National Preparedness and Response Plan."

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Environmental and Social principles and standards. The Bank will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and alignment of the Bank's Environmental and Social principles and standards. The Bank's services will assess the full environmental details during the project due diligence.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138926267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200788
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ruanda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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