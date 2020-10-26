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COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2020 : 30.000.000 €
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Related public register
09/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2020
20200585
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
GRAND CHAMBERY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 61 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne le programme d'investissement de Grand Chambéry dans les secteurs de l'eau potable, de l'assainissement et la lutte contre les inondations dans la période de 2020 à 2024.

Le projet vise les objectifs suivants : (i) Modernisation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, (ii) Sécurisation de l'alimentation en eau potable, (iii) Renforcement de la performance énergétique (économies d'énergie et production d'énergie renouvelable), (iv) Amélioration de la sécurité contre les inondations

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique européenne pour la protection de l'environnement, définie notamment par la directive 2000/60/CE (Directive Cadre sur l'Eau). Le Promoteur sera tenu d'agir conformément aux dispositions des directives européennes pertinentes, y compris les directives EIE (2014/52/CE modifiant la directive 2011/92/UE), Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EU et 2014/25/EU tel que requis, ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE, tel que requis.

Weitere Unterlagen
09/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Datum der Veröffentlichung
9 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133224644
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200585
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
09/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
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Übersicht
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Datenblätter
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID 19 GRAND CHAMBERY
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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