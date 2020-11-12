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COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Gesundheit : 6.400.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 33.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 6.400.000 €
21/12/2020 : 33.600.000 €
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Related public register
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2020
20200540
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 126 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement des besoins d'investissement complémentaires du département des Bouches-du-Rhône afin d'atténuer des effets de la crise COVID-19 sur les plans sanitaire, social et économique. Prêt-cadre sous prêt-programme COLLECTIVITES France VS COVID-19 (2020-0318).

Le projet a pour objectif de financer les dépenses du Département destinées à faire face aux conséquences de la crise sanitaire en termes de protection de la population et de continuité, dans des conditions sécurisées, des services publics, ainsi qu'à mettre en œuvre les investissements liés à ces circonstances particulières. Il finance certains investissements urgents des hôpitaux, des projets de recherche départementaux, le développement de la capacité de test ainsi que les équipements de protection de populations vulnérables. En parallèle, il soutient des investissements en faveur de la transition énergétique et de l'adaptation des services publics (mobilité verte, télétravail du personnel départemental, valorisation des patrimoines et domaines publics, performance énergétique des bâtiments).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'affectation des opérations.

Le Département des Bouches-du-Rhône est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie lors de l'affectation des opérations.

Weitere Unterlagen
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134504713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200540
Sektor(en)
Gesundheit
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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