COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
Financement des besoins d'investissement complémentaires du département des Bouches-du-Rhône afin d'atténuer des effets de la crise COVID-19 sur les plans sanitaire, social et économique. Prêt-cadre sous prêt-programme COLLECTIVITES France VS COVID-19 (2020-0318).
Le projet a pour objectif de financer les dépenses du Département destinées à faire face aux conséquences de la crise sanitaire en termes de protection de la population et de continuité, dans des conditions sécurisées, des services publics, ainsi qu'à mettre en œuvre les investissements liés à ces circonstances particulières. Il finance certains investissements urgents des hôpitaux, des projets de recherche départementaux, le développement de la capacité de test ainsi que les équipements de protection de populations vulnérables. En parallèle, il soutient des investissements en faveur de la transition énergétique et de l'adaptation des services publics (mobilité verte, télétravail du personnel départemental, valorisation des patrimoines et domaines publics, performance énergétique des bâtiments).
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'affectation des opérations.
Le Département des Bouches-du-Rhône est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie lors de l'affectation des opérations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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