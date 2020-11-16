ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Rainwater drainage project for eight secondary cities in Benin (Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Natitingou, Abomey, Ouidah, Sèmè-Podji, Parakou).
The project will consist of the extension and rehabilitation of the primary and secondary rainwater drainage systems, as well as of the rehabilitation of the related roads of the concerned cities. The EIB will finance the works for two of the eight cities concerned, Abomey Calavi and Sèmè-Podji. The project will significantly decrease flooding, as well as stagnating water, with a positive impact on human and economic development. It will contribute considerably to improving the living conditions of the population, and to mitigating the effects of climate change. As most of the cities concerned, including Abomey Calavi and Sèmè-Podji, are on the coast or near the coast, the project will also contribute to reducing the amount of plastic waste reaching the Atlantic Ocean.
The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the EIB's environmental and social principles will be respected, as will the Promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring.
Implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.