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ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
124.940.000 €
Länder
Sektor(en)
Benin : 124.940.000 €
Wasser, Abwasser : 124.940.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2021 : 14.940.000 €
24/03/2021 : 110.000.000 €
Andere Links
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
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22/08/2025 - Umsiedlungsplan - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Ville de Parakou
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22/08/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) - Ville de Parakou

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/03/2021
20200476
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - REPUBLIQUE DU BENIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 424 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Rainwater drainage project for eight secondary cities in Benin (Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Natitingou, Abomey, Ouidah, Sèmè-Podji, Parakou).

The project will consist of the extension and rehabilitation of the primary and secondary rainwater drainage systems, as well as of the rehabilitation of the related roads of the concerned cities. The EIB will finance the works for two of the eight cities concerned, Abomey Calavi and Sèmè-Podji. The project will significantly decrease flooding, as well as stagnating water, with a positive impact on human and economic development. It will contribute considerably to improving the living conditions of the population, and to mitigating the effects of climate change. As most of the cities concerned, including Abomey Calavi and Sèmè-Podji, are on the coast or near the coast, the project will also contribute to reducing the amount of plastic waste reaching the Atlantic Ocean.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the applicable national environmental legislation and the EIB's environmental and social principles will be respected, as will the Promoter's procedures for impact assessment and environmental monitoring.

Implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
22/08/2025 - Umsiedlungsplan - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Ville de Parakou
22/08/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) - Ville de Parakou

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132249685
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200476
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Ville de Parakou
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250894176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20200476
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) - Ville de Parakou
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2025
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250888890
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200476
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Benin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE VILLES DU BENIN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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