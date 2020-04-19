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MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2020 : 10.000.000 €
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB vergibt bis zu 10 Millionen Euro an Scope Fluidics für Diagnosesysteme gegen Infektionskrankheiten
Story zum Projekt
Testen, behandeln, impfen
Story zum Projekt
Dem Coronavirus auf der Spur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/09/2020
20200419
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
SCOPE FLUIDICS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 20 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The Promoter is a Polish med tech company developing innovative products in the field of diagnostics and health care with a focus on antibiotic resistance of bacteria and viral pathogens (including COVID-19).

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments required to bring products to the market addressing high unmet medical needs, in a growing patient population, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will be verified during appraisal.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB vergibt bis zu 10 Millionen Euro an Scope Fluidics für Diagnosesysteme gegen Infektionskrankheiten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130718672
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200419
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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MICROFLUIDIC TECHNOLOGY R&D (IDFF)
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Photogallery

Poland: EIB lends up to EUR 10 million to Scope Fluidics to develop diagnostics equipment for infectious diseases
Microfluidic Technology RD (IDFF)
©Scope

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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