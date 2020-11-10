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ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Telekommunikation : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2020 : 300.000.000 €
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21/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Iliad unterzeichnen neuen Finanzierungsvertrag über 300 Millionen Euro für 4G- und 5G-Netzausbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2020
20200383
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
ILIAD SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1123 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the design and early rollout of a 5G mobile telecommunications network throughout France as well as the densification and upgrade of a 4G network. The project, implemented by the fourth operator in France, will be rolled out throughout the country and includes the deployment of the physical infrastructure (antennas, power and cooling facilities) and the active Radio Access equipment. In order to cope with the increased traffic, the project also includes the expansion of the core, backbone and OSS systems as well as upgrades to the backhauling to provide fibre connectivity to the mobile sites.

The project supports the development of the French 5G mobile infrastructure enabling ultra-fast data transfer through this very high capacity network and it is fully in line with the targets set out by the 5G for Europe Action Plan. Moreover, the new broadband networks will be important for the digitalisation and competitive positioning of the country and is expected to provide positive externalities to economic activities by enabling more users to benefit from access to information, digital services and better communications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in mobile telecommunications networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
21/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Datum der Veröffentlichung
21 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132841646
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200383
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257337710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200383
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Datenblätter
ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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