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BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 32.500.000 €
Schweden : 62.500.000 €
Österreich : 155.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2020 : 32.500.000 €
17/07/2020 : 62.500.000 €
17/07/2020 : 155.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich, Schweden, Finnland: Borealis erhält Darlehen der EIB zur Entwicklung von Lösungen für eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2020
20200382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
BOREALIS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 551 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme focusing on circular economy in the period 2020-2023. The RDI activities are primarily related to the production of polyolefins (polypropylene and polyethylene).

The main aim of this program is to develop technologies enabling the use of renewable and recycled feedstocks, such as waste, biomass and CO2, as much as possible in production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich, Schweden, Finnland: Borealis erhält Darlehen der EIB zur Entwicklung von Lösungen für eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130692621
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200382
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Finnland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226662117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200382
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Finnland
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
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Übersicht
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Datenblätter
BOREALIS RDI AND CIRCULAR ECONOMY
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich, Schweden, Finnland: Borealis erhält Darlehen der EIB zur Entwicklung von Lösungen für eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen