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JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
49.465.258,92 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 49.465.258,92 €
Gesundheit : 49.465.258,92 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2024 : 990.000 €
23/12/2020 : 48.475.258,92 €
(*) Einschließlich 990.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
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17/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
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Übergeordnetes Projekt
NC COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2020
20200381
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
MINISTRY OF HEALTH - HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 51 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims to mitigate the impacts of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic by providing financing towards a range of eligible measures to support the health emergency response and pandemic preparedness interventions in Jordan.

The project consists of the financing of certain interventions aimed at strengthening the emergency response to the COVID-19 crisis, as well as the financing of pandemic preparedness medium-term interventions included in the national response plans.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Environmental and Social Principles and Standards.

The Promoter will implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
Datum der Veröffentlichung
17 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130356287
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200381
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Jordanien
Öffentlich zugänglich
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JORDAN COVID-19 PUBLIC HEALTHCARE LOAN
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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