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BFCM COVID19 CRISIS RESPONSE FOR SME&MIDCAP MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 350.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2020 : 350.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Crédit Mutuel Alliance Fédérale und EIB unterstützen KMU und Midcap-Unternehmen mit 1,2 Milliarden Euro
Übergeordnetes Projekt
EU PL RESPONSE TO COVID19 CRISIS FOR SME&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2020
20200271
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BFCM COVID19 CRISIS RESPONSE FOR SME&MIDCAP MBIL
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to support a new portfolio of loans to small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps affected by the Covid19 crisis in France.

The operation will enable to enhance access to finance for the target beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries need to comply with EU and national legislation.

Final beneficiaries need to comply with EU and national legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen