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MADRID COVID-19 RESPONSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 600.000.000 €
Gesundheit : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2020 : 600.000.000 €
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10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID COVID-19 RESPONSE
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MADRID COVID-19 RESPONSE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Covid-19 - EIB hilft der Autonomen Gemeinschaft Madrid mit 600 Millionen Euro bei der Antwort auf die Covid-19-Krise

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2020
20200270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MADRID COVID-19 RESPONSE
COMUNIDAD DE MADRID
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1019 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance eligible investments incurred by the regional government of Madrid in relation to the COVID-19 pandemic.

The project will contribute to the region's preparedness and response efforts in the fight against COVID-19.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns operational and capital expenditures that are expected to be carried out in the Promoter's existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, in case the Promoter is notified by one of the competent environmental authorities that one of the components constituting the project should require an EIA or equivalent, a copy of such EIA needs to be sent to the EIB once established.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID COVID-19 RESPONSE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MADRID COVID-19 RESPONSE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Covid-19 - EIB hilft der Autonomen Gemeinschaft Madrid mit 600 Millionen Euro bei der Antwort auf die Covid-19-Krise

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MADRID COVID-19 RESPONSE
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129392774
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200270
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MADRID COVID-19 RESPONSE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238755194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200270
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
MADRID COVID-19 RESPONSE
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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