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PHARMACEUTICAL RDI & INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/01/2021 : 10.000.000 €
14/01/2021 : 10.000.000 €
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Spanien: EIB fördert FEI und Wachstum von Galenicum mit 20 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/01/2021
20200266
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PHARMACEUTICAL RDI & INVESTMENTS
GALENICUM HEALTH SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's pharmaceutical RDI and expansion investments in Spain.

The EIB loan will be used to support the implementation of the company's strategy. The investments are expected to support the promoter's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rule on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PHARMACEUTICAL RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133600547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200266
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PHARMACEUTICAL RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227515064
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200266
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB provides €20 million to support RDI activities and growth at Galenicum
Pharmaceutical RDI & Investments
©Galenicum

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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