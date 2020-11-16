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LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2021 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Théa unterzeichnet mit EIB 50-Millionen-Euro-Darlehen für den Ausbau ihrer FuE im Bereich der Augenheilkunde
Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2021
20200234
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
LABORATOIRES THEA SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 116 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will support the company's research and development (R&D) investments for the development of new molecules, formulations and innovative drug delivery systems for ophthalmic use.

EIB financing will accelerate the research, development and innovation (RDI) efforts conducted by the Promoter.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns research, development and innovation (RDI) activities within the Promoter's research centre in France. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Théa unterzeichnet mit EIB 50-Millionen-Euro-Darlehen für den Ausbau ihrer FuE im Bereich der Augenheilkunde

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134689721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200234
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224285405
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200234
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
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Übersicht
LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Datenblätter
LABORATOIRES THEA INNOVATION PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Théa unterzeichnet mit EIB 50-Millionen-Euro-Darlehen für den Ausbau ihrer FuE im Bereich der Augenheilkunde
Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Aktuelles und Storys

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Übergeordnetes Projekt
MID-CAP PROGRAMME LOAN FRANCE 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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