S HEEREN LOO SUSTAINABLE LONG-TERM CARE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Refurbishment and new construction of long-term care facilities for clients with intellectual disabilities throughout the Netherlands, 2015-2025.
The project comprises the Promoter's investment plan to update, replace and reorganise predominantly residential facilities for about 5 000 clients with severe intellectual disabilities. Amongst others, the works include the construction of sheltered care homes where clients live in small groups while being cared for by qualified staff around the clock. The project is expected to allow for the reorganisation of service delivery, the introduction of better living conditions and improve efficiency and effectiveness in order to respond to the actual needs of clients with severe intellectual disabilities.
Buildings for assisted living and related facilities as such are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project might be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The compliance with requirements of the EIA Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment (EIA) and Habitats Directive will be verified during appraisal. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.