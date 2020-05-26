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EMSCHER RENATURIERUNG III

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Wasser, Abwasser : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2020 : 500.000.000 €
Andere Links
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19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Planfeststellungsbeschluss zur ökologischen Verbesserung der Emscher im Mündungsbereich
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Präsident Hoyer: Emscher-Renaturierung unterstützt die Wirtschaft im Ruhrgebiet

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2020
20200089
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EMSCHER RENATURIERUNG III
EMSCHERGENOSSENSCHAFT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1500 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the investment program of North Rhine-Westphalia to modernise the regional waste water system in the period 2020 - 2024.

The aim of the project is to improve the ground- and surface water quality and ensure compliance with the Urban Waste Water Directive (91/271/EC), the Water Framework Directive (2000/60/EC), and the Floods Directive 2007/60/EC. The project will improve the management of the Emscher River basin and the quality of life of around 2.3 million inhabitants of the Northern Ruhr area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Several of the construction schemes included in the project might fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. EIA procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. Where appropriate, the requirements of the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC) are applied. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply these EU Directives.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Planfeststellungsbeschluss zur ökologischen Verbesserung der Emscher im Mündungsbereich
19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Abwasserkanal Emscher und Ökologischer Schwerpunkt Holtener Feld - Anpassungen / Änderungen
19/08/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Link to initial EIA and amendments
14/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Präsident Hoyer: Emscher-Renaturierung unterstützt die Wirtschaft im Ruhrgebiet

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Planfeststellungsbeschluss zur ökologischen Verbesserung der Emscher im Mündungsbereich
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132897422
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Abwasserkanal Emscher und Ökologischer Schwerpunkt Holtener Feld - Anpassungen / Änderungen
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132992397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EMSCHER RENATURIERUNG III - Link to initial EIA and amendments
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132993100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EMSCHER RENATURIERUNG III
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131086361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200089
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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EMSCHER RENATURIERUNG III
Datenblätter
EMSCHER RENATURIERUNG III
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen