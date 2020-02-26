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INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2020 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2020
20200072
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS
INTESA SANPAOLO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operations is a dedicated EIB loan to finance eligible Midcap investments. At least 30% of the operation will be dedicated to innovative Midcaps in the framework of the Piano Nazionale Impresa 4.0 launched by the Italian government in February 2017. This operation will also contribute to mitigate the negative economic effects of the coronavirus Covid-19 as a large portion of the new Midcap portfolio will be originated in the severely affected regions: Lombardy, Veneto and Emilia Romagna.

The loan will improve access to term finance at favourable conditions for small and medium-sized projects carried out by midcaps. At least 30% of the operation will be dedicated to innovative enteprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126715828
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200072
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS
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INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS
Datenblätter
INTESA SANPAOLO LOAN FOR INNOVATIVE MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen