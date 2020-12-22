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KULIMA - RISK SHARING FACILITY ECOBANK

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 5.000.000 €
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Malawi: EU fördert über Ecobank landwirtschaftliche KMU
Übergeordnetes Projekt
KULIMA - RISK SHARING FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20200047
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KULIMA - RISK SHARING FACILITY ECOBANK
ECOBANK MALAWI LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 20 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Risk-sharing facility supported by a grant from the European Commission to provide guarantees to Ecobank Malawi Ltd financing agri-food projects that engage smallholder producers in Malawi.

This project will increase financing of agriculture value chain projects carried out by private sector enterprises through providing a risk-sharing facility to Ecobank Malawi Limited.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen