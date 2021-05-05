FRENCH 5G ROLLOUT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project relates to the first phase of the deployment of a new 5G network in France, as well as the coverage expansion of 4G services in rural areas to mitigate the country's digital divide.
The project supports the development of the French 5G mobile infrastructure enabling ultra-fast data transfer through this very high capacity network, and it is fully in line with the targets set out by the 5G for Europe Action Plan. Furthermore the project contributes directly to the EU broadband targets for 2025 presented in "Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society," which states that by 2025 all urban areas, as well as major roads and railways, should have uninterrupted 5G wireless broadband coverage, starting with fully-fledged commercial service in at least one major city in each EU member state already by 2020.
The rollout of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. There are well-established mitigation measures to keep the electromagnetic field exposure levels below the regulated limits and to reduce the visual impact of new sites during the operational phase of mobile networks.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.