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ERYDEL (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2020 : 15.000.000 €
24/07/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
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23/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERYDEL (EGFF)
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ERYDEL (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italy: EU support for biotech’s red blood cell technology to treat rare diseases

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2020
20200006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERYDEL (EGFF)
ERYDEL SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 64 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Research and Development (R&D) financing for Erydel, an Italian biotech Company that designs and produce Erythrocyte-based drug delivery systems for the treatment of rare/orphan diseases, such as Ataxia Telangiectasia.

The proposed transaction will support R&D investments required to bring ERYDEX program to market, addressing a highly unmet medical need that represents Ataxia Telangiectasia (a rare neurological disease) in a growing patient population. In addition, it will support the company's development of its drug pipeline; preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal of the project.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

Please no communication before Signature and coordination with the client. This loan is part of the European Growth Finance Facility (EGFF) programme developed under EFSI

Weitere Unterlagen
23/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERYDEL (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italy: EU support for biotech’s red blood cell technology to treat rare diseases

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERYDEL (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131283812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200006
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ERYDEL (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
232015239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200006
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
23/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERYDEL (EGFF)
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ERYDEL (EGFF)
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ERYDEL (EGFF)
Datenblätter
ERYDEL (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Italy: EU support for biotech’s red blood cell technology to treat rare diseases

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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