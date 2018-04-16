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ZANINI RDI & INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2020 : 25.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2020
20190919
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZANINI RDI & INVESTMENTS
ZANINI AUTO GRUP SAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns capex and research, development and innovation (RDI) expenditures during the period 2020-23.

The EIB loan will finance the company's competitiveness and growth strategy in support of its RDI and deployment investments (capex and opex for new product and process technologies, as well as other tangible and intangible capex).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment will be implemented in an existing building adjacent to the Promoter's main facility. Obtaining the necessary environmental and operating approvals from the competent authorities will be a condition for the disbursement of the related funds. The project will have positive environmental benefits, in particular on the impact of manufacturing processes through the development of resource efficient metallization solutions. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZANINI RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
27 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125764186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190919
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ZANINI RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224735351
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190919
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
ZANINI RDI & INVESTMENTS
Datenblätter
ZANINI RDI & INVESTMENTS
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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