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BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2020 : 100.000.000 €
Andere Links
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30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
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19/12/2020 - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2020
20190884
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
DAWONIA REAL ESTATE GMBH & CO KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 338 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the Promoter's investment into highly energy efficient new buildings and social housing mainly located in Bavaria, Germany.

Financing of the Promoter's investment into nearly zero-energy buildings (NZEBs) and social housing mainly located in Bavaria, Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting investments in energy efficient new residential buildings and building renovation that will result in a decrease of the total energy consumption and an increase the use of renewable energies and thus help to mitigate climate change. Given the scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, environmental impact assessments (EIAs), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU, will generally not be required. The Bank will assess the Promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European regulations.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
19/12/2020 - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130585017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190884
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254905597
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190884
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136115840
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190884
Letzte Aktualisierung
19 Dec 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
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Andere Links
Übersicht
BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING
Datenblätter
BAVARIA SOCIAL AND ENERGY EFFICIENT HOUSING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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