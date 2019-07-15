Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/09/2021 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
Related public register
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro an Ørsted für grüne Energieanlagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/09/2021
20190715
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
OERSTED A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1491 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction and operation of two offshore wind farms with a total capacity of 752MW in the Dutch part of the North Sea.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the EIB energy-sector lending related to the transversal objective of financing renewable energy sources and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was commissioned by the Ministries of Economic Affairs and of Infrastructure and the Environment. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.

Given that the concession is awarded following a due public procurement process in line with Directives 2014/23/EU and 2014/25/EU, the promoter is not enjoying special and exclusive rights. The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro an Ørsted für grüne Energieanlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130718833
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190715
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130730029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190715
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130730129
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190715
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129055604
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190715
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165082120
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190715
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
Related public register
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Andere Links
Übersicht
BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Datenblätter
BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro an Ørsted für grüne Energieanlagen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro an Ørsted für grüne Energieanlagen
Andere Links
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
Related public register
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen