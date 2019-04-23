SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D

Übersicht
Financing of the Promoter's research and development (R&D) programme for the period 2020-2023.
The project aims at supporting the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) for the development of new agrochemical formulations and alternative crop protection strategies.
Due to the technical characteristics of the foreseen investments (RDI investments within existing fully equipped facilities), it is not expected that the competent authorities will conclude that a significant modification of the environmental, nor operational permits triggering complementary assessments under the provisions of the EIA according to EU Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU are required. If successful, the newly developed products are expected to reduce the environmental footprint and contribute to more sustainable agriculture. The RDI activities are aimed at developing plant protection solutions that reduce the environmental footprint derived from their use. The Group has strong environmental and social awareness and high levels of conformity and performance excellence. All its production facilities follow stringent EU and national member state standards. The Italian industrial sites have been certified with Quality Management (ISO 9001:2015), Environmental Management (UNI EN ISO 14001: 2015) - Occupational Health and Safety Management (OHSAS 18001:2007) and Management of Safety in Plants with a High Accident Risk (UNI 10617).
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.