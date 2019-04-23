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SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2020 : 35.000.000 €
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2020
20190645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
SIPCAM OXON SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 74 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of the Promoter's research and development (R&D) programme for the period 2020-2023.

The project aims at supporting the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) for the development of new agrochemical formulations and alternative crop protection strategies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to the technical characteristics of the foreseen investments (RDI investments within existing fully equipped facilities), it is not expected that the competent authorities will conclude that a significant modification of the environmental, nor operational permits triggering complementary assessments under the provisions of the EIA according to EU Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU are required. If successful, the newly developed products are expected to reduce the environmental footprint and contribute to more sustainable agriculture. The RDI activities are aimed at developing plant protection solutions that reduce the environmental footprint derived from their use. The Group has strong environmental and social awareness and high levels of conformity and performance excellence. All its production facilities follow stringent EU and national member state standards. The Italian industrial sites have been certified with Quality Management (ISO 9001:2015), Environmental Management (UNI EN ISO 14001: 2015) - Occupational Health and Safety Management (OHSAS 18001:2007) and Management of Safety in Plants with a High Accident Risk (UNI 10617).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131963063
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190645
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238624216
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190645
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125675780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190423
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Datenblätter
SIPCAM OXON AGRI-PRODUCTS DEVELOPMENT R&D
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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