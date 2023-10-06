EDUCATION ILE-DE-FRANCE

The project concerns the renovation, extension and new construction of upper-secondary public education facilities throughout the region of Île-de-France and the provision of digital equipment. Such investments will accelerate the modernisation of teaching and learning environments and practices in upper-secondary, which is then expected to translate into improvements in the quality of education, creating positive externalities with significant benefits in the short and long term, mainly in terms of skills development and upgrading but also improved social cohesion and economic growth. Additionally, the investments targeting climate change mitigation will also have positive externalities, as they contribute to the construction of a more sustainable future.

The Project contributes to the EIB's "Innovation, Digital and Human Capital" Public Policy Goal and "Climate Action and Environmental Sustainability" cross-cutting objective. It is also fully aligned with the national and regional priorities in education as well as with the objectives of the EU's European Education Area 2025 initiative and Digital Education Action Plan (2021-2027).





The financing of the Bank offers enhanced features compared to the market, including long maturity, five years availability, five years grace period and advice through the project's monitoring, providing the borrower with significant security over the achievement of its project.