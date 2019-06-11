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UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2020 : 125.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien/Polen: EIB vergibt Darlehen von 125 Millionen Euro an Umicore für Produktion von Batteriematerialien in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2020
20190611
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
UMICORE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 268 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The EIB will finance the investment for hte implementation of a cathode material manufacturing facility. The cathode material will be supplied to battery manufacturers of high-tech lithium-ion batteries, which are primarily dedicated to the electrical vehicles markets. The investment period covers 2019 - 2021 included.

The aim is to support the promoter's investment in the new greenfield cathode material manufacturing facility of the promoter in Poland (Nysa). The project will be carried out during the period between 2019 and 2021, inclusive. The exact timeframe will be verified during the appraisal process.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project was subject to a screening decision according to the Environmental Impact Assessment (EIA) directive by the competent authorities. The latter screened the project out and provided an environmental permit for a cathode materials manufacturing facility. All environmental and social issues will be assessed in detail during due diligence

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/66/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien/Polen: EIB vergibt Darlehen von 125 Millionen Euro an Umicore für Produktion von Batteriematerialien in Polen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Datum der Veröffentlichung
23 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123303803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190611
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163231695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190611
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
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Übersicht
UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Datenblätter
UMICORE EUROPEAN LARGE-SCALE BATTERY MATERIALS
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien/Polen: EIB vergibt Darlehen von 125 Millionen Euro an Umicore für Produktion von Batteriematerialien in Polen

Aktuelles und Storys

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