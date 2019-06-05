Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.900.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 99.900.000 €
Stadtentwicklung : 99.900.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2020 : 99.900.000 €
Andere Links
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien und Portugal: EIB und Unión de Créditos Inmobiliarios fördern gemeinsam Energieeffizienzprojekte
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2020
20190605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Multi-Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Union de Creditos Inmobiliarios (UCI), which will commit to originate a new portfolio of new loans in line with EIB requirements. The operation follows the EIB participation in the senior tranche of a Residential Mortgage-Backed Security (RMBS).

The debt financing, made available to private owners domiciled in Spain or Portugal, will be used, among others, to finance the energy efficiency renovation of existing residential properties and the construction of new Nearly Zero-Energy Buildings, as well as small/medium scale energy efficiency projects carried out in existing residential properties.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien und Portugal: EIB und Unión de Créditos Inmobiliarios fördern gemeinsam Energieeffizienzprojekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129377743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190605
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Andere Links
Übersicht
UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Datenblätter
UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien und Portugal: EIB und Unión de Créditos Inmobiliarios fördern gemeinsam Energieeffizienzprojekte
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien und Portugal: EIB und Unión de Créditos Inmobiliarios fördern gemeinsam Energieeffizienzprojekte
Andere Links
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen