Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

REGIONE LAZIO EU BLENDING PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2020 : 1.500.000 €
6/10/2020 : 3.500.000 €
17/11/2020 : 28.500.000 €
6/10/2020 : 66.500.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 500 Millionen Euro an die Region Latium für KMU, Midcaps, Infrastruktur, Umwelt und die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/09/2020
20190601
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGIONE LAZIO EU BLENDING PROGRAMME
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SC,BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA,UNICREDIT SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB financing will support the Lazio Region in the implementation of measures for local SMEs and midcaps.

Through a multi-beneficiary intermediated loan, the EUR 100m sub-operation aims at providing funds to three banks to support SMEs and midcaps and other public-private entities carrying out activities in priority sectors, in the Lazio Region territory, in line with the Regional Development Plan 2014-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 500 Millionen Euro an die Region Latium für KMU, Midcaps, Infrastruktur, Umwelt und die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 500 Millionen Euro an die Region Latium für KMU, Midcaps, Infrastruktur, Umwelt und die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise
Andere Links
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN REGIONS EU BLENDING PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen