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BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2022 : 150.000.000 €
Andere Links
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13/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2022
20190591
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL
BPCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance small- to mid-sized energy efficiency investments undertaken by public sector entities in France.

This operation will support projects that help mitigate climate change, thus generating a positive environmental impact.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

he Bank will assess the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
13/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL
Datum der Veröffentlichung
13 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160406386
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190591
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
BPCE EFFICACITE ENERGETIQUE MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen