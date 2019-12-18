CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION

Übersicht
The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of agricultural machinery and power transmission systems for tractors and off-highway vehicles. The project includes also, partly, investments for the promoter's digital infrastructure. The activities will be carried out in Italy over the period between 2020 and 2022.
The project aims at developing new and more efficient tractors and transmission systems as well as to increase the vehicles' electrification. With regard to the investments related to the digital infrastructure, the project aims at supporting the promoter's digitalization of processes, at deploying a modern digital infrastructure and at improving the cyber security.
Research and development activities in the field of agricultural machinery and power transmission systems for tractors and off-highway vehicles as well as the other activities comprised in the proposed project are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/ EU. The financed activities will be carried out in already- authorized existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.
The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.