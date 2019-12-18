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CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
CARRARO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 106 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of agricultural machinery and power transmission systems for tractors and off-highway vehicles. The project includes also, partly, investments for the promoter's digital infrastructure. The activities will be carried out in Italy over the period between 2020 and 2022.

The project aims at developing new and more efficient tractors and transmission systems as well as to increase the vehicles' electrification. With regard to the investments related to the digital infrastructure, the project aims at supporting the promoter's digitalization of processes, at deploying a modern digital infrastructure and at improving the cyber security.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities in the field of agricultural machinery and power transmission systems for tractors and off-highway vehicles as well as the other activities comprised in the proposed project are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/ EU. The financed activities will be carried out in already- authorized existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
14/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123367194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190563
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182022918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190563
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
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Übersicht
CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Datenblätter
CARRARO GROUP RDI AND DIGITALISATION
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen