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SDF TRACTORS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 13.300.000 €
Italien : 36.700.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2020 : 13.300.000 €
22/07/2020 : 36.700.000 €
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Story zum Projekt
Landwirtschaft in der Cloud
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/07/2020
20190561
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SDF TRACTORS RDI
SDF SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The proposed project concerns research, development and innovation (RDI) activities in the field of agricultural machinery, equipment and services focused on: (1) Product development and product range consolidation, (2) Digitalisation and precision farming as well as (3) Vehicles' electrification, carried out in the Promoter's research and development (R&D) locations in Italy and Germany in the period 2020-23.

The project aims at further developing the current products as well as to completing and consolidating the product range to cover a wider power range. It also aims, with the introduction of new features, at enhancing the product and processes digitalisation, and at developing new solutions for precision farming as well as enhancing the vehicles' electrification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities on tractors, agricultural transmissions, agricultural machinery and precision farming are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already authorised existing facilities that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SDF TRACTORS RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124581054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190561
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SDF TRACTORS RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238864390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190561
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125675780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190423
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
SDF TRACTORS RDI
Datenblätter
SDF TRACTORS RDI
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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